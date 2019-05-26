"Текстильщик" вышел в ФНЛ

"Текстильщик" победил "Коломну" в матче 25-го тура Олип-ПФЛ (2:1). Клуб из Иваново досрочно вышел в Олимп-ФНЛ, набрав 52 очка.

В других матчах "Долгопрудный" разгромил "Знамя Труда" (4:0), "Псков-747" уступил "Велесу" (1:3), "Ленинградец" обыграл владимирское "Торпедо" (1:0), "Днепр" проиграл "Локомотиву-Казанке".

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

25-й тур

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Долгопрудный" - 0:4 (0:2)

Голы: Бор, 36 (0:1). Кузин, 40 (0:2). Баженов, 63 (0:3). Горбанец, 75 (0:4).

Судья: Кузнецов (Иваново).

26 мая. Орехово-Зуево. Стадион "Торпедо".

"Коломна" - "Текстильщик" (Иваново) - 1:2 (1:0)

Голы: Асташкин, 44 (1:0). Фомин, 47 (1:1). Щаницин, 81 - с пенальти (1:2).

Предупреждение: Асташкин, 38.

Удаление: Асташкин (Коломна), 80.

Судья: Лапатухин (Москва).

26 мая. Коломна. Стадион "Авангард".

"Псков-747" (Псков) - "Велес" (Москва) - 1:3 (0:0)

Голы: Дибиргаджиев, 49 (0:1). Утюжников, 58 (0:2). Зинков, 74 (0:3). Федоров, 85 (1:3).

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

26 мая. Псков. Стадион "СК 747".

"Ленинградец" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Владимир) - 1:0 (0:0)

Гол: Костин, 75.

Судья: Руденко (Калининград).

26 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Новая Арена".

"Днепр" (Смоленск) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 0:3

26 мая. Смоленск. Стадион "СГАФКСТ".

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