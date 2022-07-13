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Сегодня, 07:44

В Тамбове вновь появился профессиональный футбольный клуб. Во Второй лиге город представит «Спартак»

Тамбовский «Спартака» примет участие во Второй лиге
Карен Саркисян
Корреспондент
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В Тамбове вновь появился профессиональный футбольный клуб. Тамбовская «Академии футбола» объявила об участии «Спартака» во Второй лиге.

«В Тамбовской области возрождается профессиональный футбол, —говорится в сообщении пресс-службы академии. — Команда уже прошла процедуру лицензирования для участия во Второй лиге. Наш регион представит клуб с историческим для местного футбола названием — «Спартак».

«Спартак» сыграет в подгруппе из 12 клубов, в частности, с курским «Авангардом», брянским «Динамо», липецким «Металлургом» и «Сахалином».

Напомним, что «Тамбов» выступал в Российской премьер-лиге с 2019 по 2021 год, после чего клуб лишился профессионального статуса.

Источник: https://vk.com/wall-100574968_3322
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