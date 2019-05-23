"Сызрань-2003" обыграла "КАМАЗ", "Нефтехимик" разгромил "Носту"

"Сызрань-2003" на выезде переиграла "КАМАЗ" в матче 25-го тура Олимп-ПФЛ (3:1).

"Сызрань-2003" набрала 38 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице, в активе команды из Набережных Челнов 42 балла и вторая строчка.

В других матчах дня "Нефтехимик" разгромил "Носту" (5:1), "Волга" обыграла "Звезду" (1:0), "Урал-2" уступил "Челябинску" (0:1), "Уфа-2" забила 5 безответных мячей "Лада-Тольятти"​ (5:0).

Олимп – ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

25-й тур

"КАМАЗ" (Набережные Челны) – "Сызрань-2003" (Сызрань) – 1:3 (1:2)

Голы: Каменщиков, 13 (1:0). Бочаров, 17 (1:1). Бакай, 28 (1:2). Бакай, 82 (1:3).

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

23 мая. Набережные Челны. Стадион "КАМАЗ".

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Носта" (Новотроицк) – 5:1 (2:0)

Голы: Киреев, 25 – с пенальти (1:0). Бабырь, 30 (2:0). Уридия, 52 (3:0). Уридия, 60 (4:0). Яркин, 72 (4:1). Гриднев, 90+3 (5:1).

Судья: Рыбаков (Ульяновск).

23 мая. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик".

"Волга" (Ульяновск) – "Звезда" (Пермь) – 1:0 (0:0)

Гол: Воронин, 54.

Судья: Вертков (Москва).

23 мая. Ульяновск. Стадион "Труд".

"Челябинск" – "Урал-2" (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: Курышев, 76.

Предупреждение: Магомадов, 54.

Удаление: Магомадов (Урал-2), 55.

Судья: Силантьев (Самара).

23 мая. Челябинск. Стадион "Центральный".

"Лада-Тольятти" (Тольятти) – "Уфа-2" (Уфа) – 0:5 (0:1)

Голы: Журавлев, 11 (0:1). Васильев, 47 – в свои ворота (0:2). Журавлев, 54 (0:3). Здоровец, 58 (0:4). Подгорнов, 73 (0:5).

Судья: Шафеев (Волгоград).

23 мая. Тольятти. Стадион "Торпедо".