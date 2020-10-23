Сын Черчесова прокомментировал свое состояние после операции
Вратарь клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов-младший в Instagram прокомментировал свое состояние после операции.
«Всем спасибо за поддержку! Операция прошла успешно! Огромное спасибо врачам и работникам клинического центра при МГМСУ им. А.И.Евдокимова. Уже нахожусь дома и чувствую себя хорошо! Вернусь еще сильнее», — написал 26-летний вратарь.
В воскресенье, 18 октября, в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины» (2:1) сын Черчесова получил удар в голову и был госпитализирован.
26-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.