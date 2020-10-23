Сын Черчесова прокомментировал свое состояние после операции

Вратарь клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов-младший в Instagram прокомментировал свое состояние после операции.

«Всем спасибо за поддержку! Операция прошла успешно! Огромное спасибо врачам и работникам клинического центра при МГМСУ им. А.И.Евдокимова. Уже нахожусь дома и чувствую себя хорошо! Вернусь еще сильнее», — написал 26-летний вратарь.

В воскресенье, 18 октября, в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины» (2:1) сын Черчесова получил удар в голову и был госпитализирован.

26-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».