Сын Черчесова госпитализирован после удара коленом в голову в матче ПФЛ
Вратарь «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России, получил травму в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины».
На 21-й минуте голкипер получил удар коленом в голову и потерял сознание. Игрок был госпитализирован в больницу.
25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.