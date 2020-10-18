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Сын Черчесова госпитализирован после удара коленом в голову в матче ПФЛ

16:05
Скриншот трансляции матча «Олимп-Долгопрудный» — «Родина».
Скриншот трансляции матча «Олимп-Долгопрудный» — «Родина».
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Вратарь «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России, получил травму в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины».

На 21-й минуте голкипер получил удар коленом в голову и потерял сознание. Игрок был госпитализирован в больницу.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».

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