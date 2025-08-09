Сычев признался, что установил двухфакторную аутентификацию после взлома его аккаунта в Telegram

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал «СЭ» о причинах взлома его аккаунта в Telegram.

«Взломали, но мне сказали, как защититься на будущее. Надеюсь, такого не повторится. Установил двухфакторную аутентификацию? Да. Никто не застрахован, оказывается, от этого. Буду внимательнее в следующий раз», — сказал Сычев «СЭ».

Ранее в профиле Сычева появилось сообщение, из которого следовало, что скоро он покинет «Иртыш». Позже Сычев рассказал, что сообщение оставили взломщики.

Сычев работает в «Иртыше» с января 2024 года. Он завершил карьеру в 2019 году. Помимо «Локомотива» выступал за тамбовский «Спартак», московский «Спартак», «Марсель», минское «Динамо», «Волгу», казахстанский «Окжетпес» и армянский «Пюник».