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Сегодня, 16:09

Свищев отреагировал на освобождение Ларина из-под стражи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал освобождение из-под стражи экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Говорить об ожиданиях тут не приходится. Неожидаемо было то, что произошло, и что он был осужден. Я знаком с ним, он очень эффективный спортивный менеджер. Клуб «Чертаново», тем не менее, он вывел на новый уровень», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Сегодня, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10893149-svischev-otreagiroval-na-osvobozhdenie-larina-iz-pod-strazhi.html
Футбол
ФК Чертаново
Дмитрий Свищев
Николай Ларин
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