Судья РПЛ приступает к работе в третьей лиге

Арбитр Антон Фролов, входящий в число рефери РПЛ, получил назначение на матч третьего по рангу российского дивизиона. 23 апреля он возглавит судейскую бригаду, которая будет работать на игре 21-го тура группы 4 первенства России «Тюмень» — «Челябинск». Функции его ассистентов выполнят Андрей Филипкин и Алексей Ермилов.

12 марта Фролов не в первый раз с ошибками судил матч чемпионата России — в 19-м туре, «Ростов» — «Пари НН» (2:1). После этого ему перестали давать назначения не только в РПЛ, но и в других лигах.