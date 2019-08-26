Главный тренер «Анжи» Валерий Бармин эмоционально высказался о судействе его команды после матча 6-го тура первенства Олимп-ПФЛ в зоне «Юг» с «Дружбой» (2:2).

— Я не считаю, что «Дружба» заслуженно идет на первом месте в чемпионате, — цитирует официальный сайт махачкалинского клуба Бармина. -Они еще не играли ни с «Волгарем», ни с «Черноморцем». У соперника было пять побед подряд до игры с нами, но и у нас сегодня был уже третий или четвертый матч, когда уже в добавленное время судьи нас просто уничтожают. Я могу понять один раз, ну два, но когда три игры подряд — это уже ни в какие рамки не лезет. Я не могу это объяснить.

Не знаю, как сейчас смотреть футболистам в глаза, что им говорить. Зачем они играют в футбол? Зачем они бьются? Чтобы их просто «убили»? Будь счет 1:1 нам бы все равно поставили пенальти и соперник выиграл бы 2:1. Зрители видят, что мы играем с подавляющим количеством моментов, но фактор судейства становится определяющим.