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Сегодня, 18:57

Суд вынес приговор по первому в России делу о футбольном договорном матче

Иван Торопцев
Корреспондент

Железнодорожный суд Воронежа приговорил к штрафам от 290 до 400 тысяч рублей фигурантов первого в России уголовного дела о договорном футбольном матче, сообщает прокуратура Воронежской области.

Дело о договорном матче между «Чайкой» и «Черноморцем», который состоялся 13 мая 2019 года в рамках первенства Олимп-ПФЛ и закончился со счетом 3:1 в пользу «Чайки», Железнодорожный суд Воронежа начал рассматривать по существу 13 сентября.

Оглашение приговора состоялось в пятницу. Бывший тренер и шесть футболистов «Черноморца» признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 184 Уголовного кодекса РФ (предварительный сговор спортсменов, тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

«В ходе игры 13 мая 2019 года на стадионе «Центральный им. И. П. Чайка» в Ростовской области игроки команды ФК «Черноморец», выполняя условия предварительного сговора, совершили ряд согласованных умышленных действий по уклонению от честной спортивной борьбы. Имитируя оборонительные действия, они намеренно давали возможность атакующим игрокам команды ФК «Чайка» беспрепятственно развивать атаки на ворота ФК «Черноморец» и поразить их на 32-й, 74-й и 81-й минутах матча.

Скоординированные действия футболистов позволили команде ФК «Чайка» одержать победу в матче со счетом 3:1, получив необходимый руководству ФК «Чайка» результат в виде трех турнирных очков, начисляемых за победу.

Приговором суда виновным назначено наказание: главному тренеру в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, игрокам — от 290 до 350 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней», — говорится в сообщении прокуратуры Воронежской области.

Как установил суд, в мае 2019 года бывший исполнительный директор «Чайки» предложил главному тренеру «Черноморца» обеспечить проигрыш матча за денежное вознаграждение не менее 500 тысяч рублей. По данным следствия, главный тренер новороссийской команды ответил согласием на это предложение, после чего сообщил футболистам о необходимости проиграть встречу, на что спортсмены ответили согласием.

Источник: https://t.me/procvrn/1057

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