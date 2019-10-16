Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Сибири» из-за долгов перед стадионом «Спартак»

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в «Сибири», банкротства которой требует местный стадион «Спартак» в связи с долгом в размере 24,69 млн рублей, cледует из картотеки дел на сайте суда.

Ранее у руководства стадиона неоднократно возникали претензии к «Сибири», которая пользовалась полем «Спартака» и проводила на нем домашние игры. Позже «Сибирь» была переименована в «Новосибирск». Клуб идет на третьем месте в зоне «Восток» в первенстве Олимп-ПФЛ.