Стукалов продлил контракт с «Ротором» до 2024 года

«Ротор» продлил контракт с главным тренером команды Алексеем Стукаловым, сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение 39-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года.

«Я благодарен руководству за оказанное доверие. Сейчас наша основная задача — сохранить костяк команды, выполнить работу по усилению состава и качественно провести предсезонную подготовку», — цитирует пресс-служба клуба Стукалова.

В сезоне-2022/23 «Ротор» занял 3-е место во второй лиге в группе 1А.