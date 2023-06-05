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Сегодня, 18:36

Стукалов продлил контракт с «Ротором» до 2024 года

Мария Гусева
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«Ротор» продлил контракт с главным тренером команды Алексеем Стукаловым, сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение 39-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года.

«Я благодарен руководству за оказанное доверие. Сейчас наша основная задача — сохранить костяк команды, выполнить работу по усилению состава и качественно провести предсезонную подготовку», — цитирует пресс-служба клуба Стукалова.

В сезоне-2022/23 «Ротор» занял 3-е место во второй лиге в группе 1А.

Источник: https://t.me/rotor_official/3340
Футбол
ФК Ротор
Алексей Стукалов
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