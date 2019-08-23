Ставропольское «Динамо» обыграло СКА из Ростова-на-Дону

СКА из Ростова-на-Дону проиграл ставропольскому «Динамо» (1:3) в матче 6-го тура Олимп-ПФЛ группы «Юг». В составе победителей дважды отличился Азамат Курачинов, один раз — Игорь Крутов.

Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»

6-й тур

СКА (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Ставрополь) — 1:3 (1:1)

Голы: Гриднев, 29 (1:0). Курачинов, 35 (1:1). Крутов, 48 (1:2). Курачинов, 71 — с пенальти (1:3).

Судья: Шишкин (Тамбов).

23 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «СКА СКВО».

Олимп — ПФЛ. Группа «Центр»

6-й тур

«Зоркий» (Красногорск) — «Квант» (Обнинск) — 4:0 (3:0)

Голы: Кашаев, 16 (1:0). Земченков, 20 (2:0). Земченков, 38 (3:0). Кашаев, 76 (4:0).

Судья: Таран (Архангельск).

23 августа. Красногорск. Стадион «Зоркий».

«Сокол» (Саратов) — «Ротор-2» (Волгоград) — 4:0 (2:0)

Голы: Романенко, 33 — с пенальти (1:0). Перченок, 36 (2:0). Анисимов, 48 (3:0). Галыш, 59 — с пенальти (4:0).

Судья: Марушко (Самара).

23 августа. Саратов. Стадион «Локомотив».

«Динамо» (Брянск) — «Химки-М» (Химки) — 1:0 (0:0)

Гол: Укомский, 80.

Удаление: Цуканов (Динамо Бр), 53.

Судья: Смолин (Великий Устюг).

23 августа. Брянск. Стадион «Динамо».

«Сатурн» (Раменское) — «Металлург» (Липецк) — 1:1 (0:0)

Голы: Баульчев, 67 — в свои ворота (1:0). Овчинников, 86 (1:1).

Судья: Кузнецов (Иваново).

23 августа. Раменское. Стадион «Сатурн».