Стало известно об улучшении состояния 16-летнего вратаря, в которого ударила молния

Футбольный клуб «Знамя Труда» сообщил о состоянии здоровья молодого голкипера Ивана Заборовского. 16-летний вратарь пришел в себя.

«Спешим сообщить приятную для всех новость!

Иван Забаровский чувствует себя удовлетворительно. Вчера он позвонил своему тренеру Басовую А.Е. и поздравил его с днем рождения.

Мы ждем скорейшего выздоровления Ивана и желаем ему крепкого здоровья и возвращения в клуб», — говорится в сообщении.

О том, что в голкипера попала молния, сообщалось 5 июля. Отмечалось, что футболиста поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому.