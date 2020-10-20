Стало известно, когда вратарь Станислав Черчесов вернется на поле

Президент клуба «Олимп-Долгопрудный» Тарас Воробель в разговоре с «СЭ» рассказал о сроках восстановления голкипера команды Станислава Черчесова.

— Боюсь, что восстановление займет не меньше месяца, так как был перелом челюсти — заявил он «СЭ». — А полностью вернуться в общую группу он сможет только во второй части чемпионата. Будем желать ему скорейшего выздоровления.

В воскресенье в матче между клубами «Олимп-Долгопрудный» и «Родина» голкипер хозяев Станислав Черчесов получил травму: на 21-й минуте он столкнулся с игроком гостей и получил удар коленом в лицо. Вратарь потерял сознание и был доставлен на машине «Скорой помощи» до больницы.

В ходе обследования у Черчесова выявлен перелом челюсти со смещением и черепно-мозговая травма с легким сотрясением. (Севастиан Терлецкий)