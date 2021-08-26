Стало известно, когда состоится слушание первого в России дела о договорном матче
3 сентября в Железнодорожном районном суде Воронежа начнется процесс по первому в стране уголовному делу о договорном футбольном матче.
«Предварительное слушание 3 сентября 2021 года 12.00 (мск)», — говорится в документах суда
В начале августа Верховный суд РФ постановил, что это дело необходимо рассмотреть в Железнодорожном районном суде Воронежа. Речь идет о договорном футбольном матче, который прошел в 2019 году в Ростовской области. В сговоре участвовали команды «Чайка» и «Черноморец».
В ходе следствия установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» договорился с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.
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