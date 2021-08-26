Стало известно, когда состоится слушание первого в России дела о договорном матче

3 сентября в Железнодорожном районном суде Воронежа начнется процесс по первому в стране уголовному делу о договорном футбольном матче.

«Предварительное слушание 3 сентября 2021 года 12.00 (мск)», — говорится в документах суда

В начале августа Верховный суд РФ постановил, что это дело необходимо рассмотреть в Железнодорожном районном суде Воронежа. Речь идет о договорном футбольном матче, который прошел в 2019 году в Ростовской области. В сговоре участвовали команды «Чайка» и «Черноморец».