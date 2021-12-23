Стало известно, когда пройдут прения первого в России дела о договорном матче

Представитель суда Железнодорожного района Воронежа Николай Шалаев рассказал, когда пройдут прения по делу о договорном матче между клубами «Чайка» и «Черноморец».

«Идет допрос подсудимых, завтра он продолжится, осталось допросить тренера одной из футбольных команд. Планируется на 21 января назначить прения сторон», — приводит слова Шалаева ТАСС.

По версии следствия, накануне матча, который прошел 13 мая 2019 года, один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей.

Технический комитет РФС в результате расследования пришел к выводу, что футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. В результате футболисты «Чайки» одержали победу со счетом 3:1.

Бывшему тренеру и шестерым экс-игрокам «Черноморца» предъявлено обвинение, они находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное за проведение договорного матча, составляет 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей.