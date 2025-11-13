Sport Baza: у «Сатурна» накопились долги перед игроками и тренерами

Подмосковный «Леон Сатурн» столкнулся с финансовыми трудностями. У команды накопились долги перед игроками и тренерами, сообщил Telegram-канал Sport Baza.

По данным источника, клуб выплачивал часть зарплат футболистам неофициально. Многие зарплаты игроков не были зафиксированы в документах и обсуждались только устно. Премии, которые должны были увеличиваться на 10-20 тысяч рублей в зависимости от побед, не были выплачены ни разу за сезон.

Футболистам обещают закрыть задолженности до конца ноября, но в клубе мало кто верит в выполнение этих обязательств.

Как сообщает Sport Baza, бывший спортивный директор Роман Широков еще в начале года предупреждал новое руководство, что если клуб будет вести свою деятельность так, то команда снова погрязнет в долгах и может прекратить существование или сменить название, чтобы сохранить профессиональный статус.

Клуб выступает в группе 2 Второй лиги, дивизион Б. В 2024 году команда стала бронзовым призером.