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«Спартак» из Нальчика на выезде разгромил «Туапсе»

19:16
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В рамках чемпионата Олимп — ПФЛ состоялся целый ряд матчей 14-го тура.

«Спартак» из Нальчика на выезде разгромил «Туапсе» — 4:0. «Кубань» на своем поле переиграла ставропольское «Динамо» (2:0).

Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)

14-й тур

«Дружба М» (Майкоп) — «Ессентуки» — 2:1

Судья: Шафеев (Волгоград).

7 ноября. Майкоп. Стадион «Адыгейский республиканский стадион «Дружба»».

«Кубань» (Краснодар) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 2:0

Судья: Вертков (Москва).

7 ноября. Краснодар. Стадион «Кубань».

«Туапсе» — «Спартак Нч» (Нальчик) — 0:4

Судья: Смирнов (Кисловодск).

7 ноября. Туапсе. Стадион «МБУ школы №6».

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Черноморец Н» (Новороссийск) — 0:1

Судья: Шишкин (Тамбов).

7 ноября. Пятигорск. Стадион «Центральный».

«Форте» (Таганрог) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:1

Судья: Хромей (Воронеж).

7 ноября. Таганрог. Стадион «Форте Арена».

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 2:0

Судья: Зубов (Азов).

7 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо».

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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