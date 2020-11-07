«Спартак» из Нальчика на выезде разгромил «Туапсе»
В рамках чемпионата Олимп — ПФЛ состоялся целый ряд матчей 14-го тура.
«Спартак» из Нальчика на выезде разгромил «Туапсе» — 4:0. «Кубань» на своем поле переиграла ставропольское «Динамо» (2:0).
Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)
14-й тур
«Дружба М» (Майкоп) — «Ессентуки» — 2:1
Судья: Шафеев (Волгоград).
7 ноября. Майкоп. Стадион «Адыгейский республиканский стадион «Дружба»».
«Кубань» (Краснодар) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 2:0
Судья: Вертков (Москва).
7 ноября. Краснодар. Стадион «Кубань».
«Туапсе» — «Спартак Нч» (Нальчик) — 0:4
Судья: Смирнов (Кисловодск).
7 ноября. Туапсе. Стадион «МБУ школы №6».
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Черноморец Н» (Новороссийск) — 0:1
Судья: Шишкин (Тамбов).
7 ноября. Пятигорск. Стадион «Центральный».
«Форте» (Таганрог) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:1
Судья: Хромей (Воронеж).
7 ноября. Таганрог. Стадион «Форте Арена».
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 2:0
Судья: Зубов (Азов).
7 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо».
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