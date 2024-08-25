«Спартак-2» и петербургское «Динамо» чуть не подрались в матче второй лиги

Игроки второй команды «Спартака» и питерского «Динамо» устроили потасовку во втором тайме матча 20-го тура группы 2 дивизиона Б Второй лиги (2:1). Встреча прошла в Москве.

На 66-й минуте полузащитник московского клуба Иван Старков в борьбе за мяч толкнул в спину полузащитника гостей Николая Шикова. За партнера по команде вступился Михаил Черномырдин, который толкнул игрока красно-белых.

Судья показал Шикову, Старкову и Черномырдину по желтой карточке. Игра была возобновлена спустя четыре минуты.