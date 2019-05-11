"Сокол" вышел в лидеры "Центра", обойдя "Торпедо"

"Сокол" победил "Калугу" в 23-м туре Олимп-ПФЛ в группе "Центр". Саратовский клуб вышел в лидеры таблицы, обойдя на 2 очка "Торпедо". У столичного клуба есть игра в запасе.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

23-й тур

"Химки-М" (Химки) - "Квант" (Обнинск) - 1:1 (1:1)

Голы: Евдокимов, 44 (1:0). Бойчук, 45 (1:1).

"Рязань" - "Химик" (Новомосковск) - 3:0 (2:0)

Голы: Журавлев, 21 (1:0). Зубков, 25 (2:0). Абовян, 75 (3:0).

"Салют" (Белгород) - "Металлург" (Липецк) - 1:3 (1:1)

Голы: Бутырин, 40 (1:0). Войдель, 42 (1:1). Овчинников, 52 (1:2). Овчинников, 68 (1:3).

Удаления: Бутырин (С), 67. Штыпула (С), 88.

"Строгино" (Москва) - "Динамо" (Брянск) - 1:2 (0:1)

Голы: Вдовиченко, 22 (0:1). Баранов, 61 (0:2). Котов, 75 - с пенальти (1:2).

"Сатурн" (Раменское) - "Зоркий" (Красногорск) - 2:0 (2:0)

Голы: Никитинский, 20 (1:0). Широков, 40 - с пенальти (2:0).

"Сокол" (Саратов) - "Калуга" - 1:0 (0:0)

Гол: Анисимов, 68.