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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Сокол» упрочил лидерство в группе «Центр», «Новосибирск» — в «Урал-Приволжье»

17:09

«Сокол» обыграл «Салют» из Белгорода в 11-м туре группы «Центр» Олимп-ПФЛ — 2:1. Саратовский клуб упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от «Сатурна» на 4 очка.

В группе «Урал-Приволжье» «Новосибирск» обыграл «Ладу-Тольятти» и также увеличил отрыв от «Тюмени» до 4 очков.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

12-й тур

«Чита» — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 2:2

Группа 3 («Центр»)

11-й тур

«Сокол» (Саратов) — «Салют «(Белгород) — 1:0

Группа 1 («Юг»)

11-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 2:1

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Интер «(Черкесск) — 4:0

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

12-й тур

«Динамо «(Барнаул) — «Лада» (Димитровград) — 1:0

«Новосибирск» — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:1

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