«Сокол» упрочил лидерство в группе «Центр», «Новосибирск» — в «Урал-Приволжье»
«Сокол» обыграл «Салют» из Белгорода в 11-м туре группы «Центр» Олимп-ПФЛ — 2:1. Саратовский клуб упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от «Сатурна» на 4 очка.
В группе «Урал-Приволжье» «Новосибирск» обыграл «Ладу-Тольятти» и также увеличил отрыв от «Тюмени» до 4 очков.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 2 («Запад»)
12-й тур
«Чита» — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 2:2
Группа 3 («Центр»)
11-й тур
«Сокол» (Саратов) — «Салют «(Белгород) — 1:0
Группа 1 («Юг»)
11-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 2:1
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Интер «(Черкесск) — 4:0
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
12-й тур
«Динамо «(Барнаул) — «Лада» (Димитровград) — 1:0
«Новосибирск» — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 2:1
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