«Сокол» сыграл вничью с «Сатурном»
В матче 5-го тура Олимп-ПФЛ зоны «Центр» саратовский «Сокол» сыграл вничью с раменским «Сатурном» — 1:1.
Олимп — ПФЛ. Группа «Центр»
5-й тур
«Сокол» (Саратов) — «Сатурн» (Раменское) — 1:1 (1:0)
Голы: Анисимов, 1 (1:0). Кулик, 90 — в свои ворота (1:1).
Судья: Юданов (Москва).
16 августа. Саратов. Стадион «Локомотив».
«Зоркий» (Красногорск) — «Ротор-2» (Волгоград) — 3:1 (1:0)
Голы: Самылин, 33 (1:0). Кашаев, 62 (2:0). Арсеньев, 76 (2:1). Кашаев, 88 — с пенальти (3:1).
Удаление: Адамов (Ротор-2), 49.
Судья: Смирнов (Москва).
16 августа. Красногорск. Стадион «Зоркий».
«Химки-М» (Химки) — «Калуга» — 2:1 (0:0)
Голы: Прошкин, 59 — с пенальти (1:0). Галась, 70 (1:1). Массуренко, 71 (2:1).
Судья: Буховец (Димитровград).
16 августа. Химки. Стадион «Новые Химки».
«Строгино» (Москва) — «Салют» (Белгород) — 2:2 (2:0)
Голы: Погорелов, 4 (1:0). Погорелов, 23 (2:0). Мироненко, 67 (2:1). Бутырин, 75 (2:2).
Удаление: Борсук (Строгино), 75.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
16 августа. Москва. Стадион «Янтарь».
«Химик» (Новомосковск) — «Динамо» (Брянск) — 2:0 (1:0)
Голы: Аджоев, 45+2 (1:0). Мингазов, 62 (2:0).
Удаление: Пикатов (Динамо Бр), 43.
Судья: Бугров (Рыбинск).
16 августа. Новомосковск. Стадион «Химик».