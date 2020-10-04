«Сокол» сохранил лидерство в группе «Центр», «Кубань Холдинг» сохранила отрыв на «Юге»

«Сокол» победил дубль «Факела» в 9-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Центр». Саратовцы сохранили лидерство в таблице.

На «Юге» первое место сохраняет «Кубань Холдинг». Клуб из станицы Павловская опережает «Легион Динамо» из Махачкалы на 4 очка, а другой махачкалинский клуб «Анжи» — на 6.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

9-й тур

«Ессентуки» — «Кубань» (Краснодар) — 1:5

«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Интер» (Черкесск) — 2:0

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 3:0

СКА (Ростов-на-Дону) — «Форте» (Таганрог) — 2:1

«Черноморец» (Новороссийск) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 1:0

«Спартак» (Нальчик) — «Анжи» (Махачкала) — 1:1

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

9-й тур

«Волга» (Ульяновск) — «Динамо «(Барнаул) — 0:1

«Волна» (Нижегородская область) — «Новосибирск» — 0:1

Группа 3 («Центр»)

9-й тур

«Авангард «(Курск) — «Калуга» — 1:1

«Квант» (Обнинск) — «Металлург Лп» (Липецк) — 1:2

«Рязань» — «Сатурн» (Раменское) — 1:4

«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Красный» (Смоленск) — 0:3

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Салют «(Белгород) — 0:2

«Сокол» (Саратов) — «Факел-М» (Воронеж) — 1:0

Группа 2 («Запад»)

9-й тур

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Коломна» — 2:0

«Родина» (Москва) — «Смоленск» — 0:0