«Сокол» сохранил лидерство в группе «Центр», «Кубань Холдинг» сохранила отрыв на «Юге»
«Сокол» победил дубль «Факела» в 9-м туре Олимп-ПФЛ в группе «Центр». Саратовцы сохранили лидерство в таблице.
На «Юге» первое место сохраняет «Кубань Холдинг». Клуб из станицы Павловская опережает «Легион Динамо» из Махачкалы на 4 очка, а другой махачкалинский клуб «Анжи» — на 6.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 1 («Юг»)
9-й тур
«Ессентуки» — «Кубань» (Краснодар) — 1:5
«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Интер» (Черкесск) — 2:0
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 3:0
СКА (Ростов-на-Дону) — «Форте» (Таганрог) — 2:1
«Черноморец» (Новороссийск) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 1:0
«Спартак» (Нальчик) — «Анжи» (Махачкала) — 1:1
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
9-й тур
«Волга» (Ульяновск) — «Динамо «(Барнаул) — 0:1
«Волна» (Нижегородская область) — «Новосибирск» — 0:1
Группа 3 («Центр»)
9-й тур
«Авангард «(Курск) — «Калуга» — 1:1
«Квант» (Обнинск) — «Металлург Лп» (Липецк) — 1:2
«Рязань» — «Сатурн» (Раменское) — 1:4
«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Красный» (Смоленск) — 0:3
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Салют «(Белгород) — 0:2
«Сокол» (Саратов) — «Факел-М» (Воронеж) — 1:0
Группа 2 («Запад»)
9-й тур
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Коломна» — 2:0
«Родина» (Москва) — «Смоленск» — 0:0
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/