«Сокол» разгромил «Арарат», брянское «Динамо» обыграло «Квант»

«Сокол» разгромил «Арарат» в матче 15-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр». На игру московская команда вышла в футболках с надписью «Где наши деньги?», протестуя против задержек зарплаты.

Лидер таблицы «Динамо» из Брянска взяло верх над «Квантом» и сохранило 4-очковый отрыв от преследователей.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Центр»

15-й тур

«Арарат» (Москва) — «Сокол» (Саратов) — 0:3 (0:0)

Голы: Кабутов, 74 (0:1). Перченок, 80 (0:2). Анисимов, 85 (0:3).

Удаление: Борисов (С), 66.

«Металлург» (Липецк) — «Химик» (Новомосковск) — 4:1 (1:1)

Голы: Кахидзе, 29 (1:0). Ивакин, 40 (1:1). Войдель, 66 (2:1). Овчинников, 71 (3:1). Овчинников, 76 (4:1).

«Салют» (Белгород) — «Ротор-2» (Волгоград) — 1:0 (0:0)

Гол: Дегтев, 81.

«Динамо» (Брянск) — «Квант» (Обнинск) — 2:0 (1:0)

Голы: Дрогунов, 24 (1:0). Сорокин, 72 (2:0).

«Сатурн» (Раменское) — «Зоркий» (Красногорск) — 5:1 (3:1)

Голы: Дроздов, 27 (0:1). Альшанский, 30 (1:1). Обивалин, 36 (2:1). Родионов, 38 (3:1). Шаров, 53 (4:1). Широков, 57 (5:1).