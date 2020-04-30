«Сокол» перечислил деньги на строительство инфекционной больницы

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники футбольного клуба «Сокол» перечислили часть своей зарплаты на строительство инфекционной больницы в Саратове, сообщается на сайте команды.

Клуб поддержал инициативу Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.

Всего в Саратовской области подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек.