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«Сокол» перечислил деньги на строительство инфекционной больницы

09:27
Игроки «Сокола». Фото ФК «Сокол».
Игроки «Сокола». Фото ФК «Сокол».
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Футболисты, тренерский штаб и сотрудники футбольного клуба «Сокол» перечислили часть своей зарплаты на строительство инфекционной больницы в Саратове, сообщается на сайте команды.

Клуб поддержал инициативу Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.

Всего в Саратовской области подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек.

Дополнительная информация:

http://www.sokol-saratov.ru/

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