«Сокол» перечислил деньги на строительство инфекционной больницы
09:27
Футболисты, тренерский штаб и сотрудники футбольного клуба «Сокол» перечислили часть своей зарплаты на строительство инфекционной больницы в Саратове, сообщается на сайте команды.
Клуб поддержал инициативу Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.
Всего в Саратовской области подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек.
Дополнительная информация: