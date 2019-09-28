«Сокол» обыграл «Рязань» и возглавил таблицу «Центра»

«Сокол» победил «Рязань» в матче 11-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр». Саратовская команда вышла в лидеры таблицы, воспользовавшись осечкой брянского «Динамо». Бело-голубые упустили победу над «Салютом» на 95-й минуте.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Центр»

11-й тур

«Строгино» (Москва) — «Сатурн» (Раменское) — 3:1 (2:1)

Голы: Канаплин, 20 (1:0). Ларионов, 22 (2:0). Обивалин, 45 (2:1). Костюков, 89 (3:1).

«Химик» (Новомосковск) — «Квант» (Обнинск) — 2:0 (1:0)

Голы: Мингазов, 23 (1:0). Изотов, 77 (2:0).

«Химки-М» (Химки) — «Ротор-2» (Волгоград) — 1:4 (1:3)

Голы: Кузнецов, 20 (0:1). Муромский, 27 (0:2). Климов, 41 — с пенальти (0:3). Прошкин, 45 — с пенальти (1:3). Барцов, 49 (1:4).

Удаления: Белоусов (Химки-М), 72. Прошкин (Химки-М), 90+1.

«Калуга» — «Арарат» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Грузнов, 38 (0:1). Новицкий, 78 (1:1). Грузнов, 83 (1:2).

«Рязань» — «Сокол» (Саратов) — 1:2 (1:1)

Голы: Тонких, 6 (1:0). Галыш, 20 (1:1). Перченок, 49 (1:2).

«Металлург» (Липецк) — «Зоркий» (Красногорск) — 3:0 (2:0)

Голы: Овчинников, 16 (1:0). Архипов, 22 (2:0). Архипов, 81 (3:0).

«Динамо» (Брянск) — «Салют» (Белгород) — 1:1 (1:0)

Голы: Укомский, 5 (1:0). Бутырин, 90+5 (1:1).