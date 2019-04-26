"Сокол" победил "Химки-М" в матче 21-го тура Олимп-ПФЛ (2:1). Команда из Саратова набрала 51 очко и расположилась на 1-м месте в турнирной таблице. "Химки-М" с 11 баллами занимают последнюю строчку.

В другом матче "Сатурн" уступил брянскому "Динамо" (1:3). Хозяева с 16 очками занимают 12-е место. Гости набрали 36 баллов и остались на 4-й строчке.

Олимп - ПФЛ

Группа "Центр"

21-й тур

"Химки-М" (Химки) - "Сокол" (Саратов) - 1:2 (0:0)

Голы: Сериков, 48 (0:1). Прошкин, 54 (1:1). Бугаенко, 68 (1:2).

Удаление: Моргунов (Химки-М), 60.

26 апреля. Химки. Стадион "Новые Химки".

"Сатурн" (Раменское) - "Динамо" (Брянск) - 1:3 (0:2)

Голы: Лацузбая, 2 (0:1). Лацузбая, 30 - с пенальти (0:2). Сорокин, 48 (0:3). Альшанский, 90+5 (1:3).

26 апреля. Раменское. Стадион "Сатурн".

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