«Сокол» и «Салют» потеряли очки, «Сатурн» приблизился к ФНЛ
«Сатурн» обыграл «Калугу» в матче 10-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 2:0. В других играх «Салют» уступил «Металлургу» из Видного, а «Сокол» сыграл вничью со «Знаменем» — 1:1.
Подмосковная команда поднялась на второе место и остает от лидирующего «Сокола» на 1 очко.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 3 («Центр»)
10-й тур
«Знамя» (Ногинск) — «Сокол» (Саратов) — 1:1 (0:1)
«Красный» (Смоленск) — «Квант» (Обнинск) — 4:1 (0:0)
«Салют» (Белгород) — «Металлург В» (Видное) — 1:2 (0:1)
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Строгино» (Москва) — 0:1 (0:1)
«Металлург» (Липецк) — «Химки-М» (Химки) — 4:0 (2:0)
«Сатурн» (Раменское) — «Калуга» — 2:0 (0:0)
«Факел-М» (Воронеж) — «Авангард» (Курск) — 1:0 (1:0)
Группа 1 («Юг»)
10-й тур
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Спартак» (Нальчик) — 4:1 (1:1)
«Дружба» (Майкоп) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:3 (0:2)
«Туапсе» — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 1:5 (1:3)
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 3:0 (2:0)
«Кубань» (Краснодар) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 6:1 (1:0)
«Махачкала» — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:4 (1:1)
«Форте» (Таганрог) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 2:2 (1:1)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/center/