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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Сокол» и «Салют» потеряли очки, «Сатурн» приблизился к ФНЛ

20:23

«Сатурн» обыграл «Калугу» в матче 10-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 2:0. В других играх «Салют» уступил «Металлургу» из Видного, а «Сокол» сыграл вничью со «Знаменем» — 1:1.

Подмосковная команда поднялась на второе место и остает от лидирующего «Сокола» на 1 очко.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 3 («Центр»)

10-й тур

«Знамя» (Ногинск) — «Сокол» (Саратов) — 1:1 (0:1)

«Красный» (Смоленск) — «Квант» (Обнинск) — 4:1 (0:0)

«Салют» (Белгород) — «Металлург В» (Видное) — 1:2 (0:1)

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Строгино» (Москва) — 0:1 (0:1)

«Металлург» (Липецк) — «Химки-М» (Химки) — 4:0 (2:0)

«Сатурн» (Раменское) — «Калуга» — 2:0 (0:0)

«Факел-М» (Воронеж) — «Авангард» (Курск) — 1:0 (1:0)

Группа 1 («Юг»)

10-й тур

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Спартак» (Нальчик) — 4:1 (1:1)

«Дружба» (Майкоп) — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:3 (0:2)

«Туапсе» — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 1:5 (1:3)

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 3:0 (2:0)

«Кубань» (Краснодар) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 6:1 (1:0)

«Махачкала» — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:4 (1:1)

«Форте» (Таганрог) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 2:2 (1:1)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/center/

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