«Смоленск» объявил о назначении нового генерального директора
Новым генеральным директором футбольного клуба «Смоленск», выступающего во 2 группе ПФЛ, назначен 31-летний Артем Королев, ранее занимавший должность директора по развитию.
Решение о перестановках в руководстве «Смоленска» принято собственниками клуба.
Ранее Королев работал в «Роторе», после чего на протяжении 5 лет возглавлял Академию «Ротор», полностью существующую на частные деньги, вошедшую в 15 лучших школ страны по рейтингу РФС и называющуюся специалистами одним из наиболее эффективных российских центров подготовки футболистов в соотношении затраченных средств и полученных результатов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.