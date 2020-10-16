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«Смоленск» объявил о назначении нового генерального директора

17:20

Новым генеральным директором футбольного клуба «Смоленск», выступающего во 2 группе ПФЛ, назначен 31-летний Артем Королев, ранее занимавший должность директора по развитию.

Решение о перестановках в руководстве «Смоленска» принято собственниками клуба.

Ранее Королев работал в «Роторе», после чего на протяжении 5 лет возглавлял Академию «Ротор», полностью существующую на частные деньги, вошедшую в 15 лучших школ страны по рейтингу РФС и называющуюся специалистами одним из наиболее эффективных российских центров подготовки футболистов в соотношении затраченных средств и полученных результатов.

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