СМИ: В офисе «Чайки» прошли обыски
В офисе компании «Чайка» прошли обыски из-за подозрений в обмане букмекеров со стороны футбольного клуба «Чайка», которым и владеет компания, cообщает «Блокнот».
Отмечается, что в разных регионах страны на один из матчей с участием клуба были сделаны ставки на общую сумму в 60 миллионов рублей. Все они сыграли, причем выплаты по ним превысили сумму в 350 миллионов рублей.
Ранее клуб уже обвиняли в проведении договорного матча с «Черноморцем». Позже КДК на год отстранил от футбола главного тренера новороссийский команды Хазрета Дышекова, а троих футболистов клуба — защитников Ивана Юдина и Анатолия Пуляева, хавбека Станислава Резникова — на три года, также за попытку повлиять на результат игры на год был отстранен Дмитрий Градиленко, гендиректор главного конкурента «Чайки» — ФК «Урожай» (Краснодар).
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http://bloknot-rostov.ru/news/v-ofise-vladeltsa-fk-chayka-proshli-obyski-1133484