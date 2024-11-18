Следствие возбудило уголовное дело после вооруженного нападения на Евсеева

В отношении нападавших на тренеров «Ленинградца» возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Астраханской области.

Отмечается, что двое молодых людей, ставшие участниками ночной драки с представителями футбольного клуба, заключены под стражу. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении регионального МВД.

В ночь на 18 ноября стало известно, что на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали в Астрахани с применением холодного оружия и перцового баллончика. 17 ноября «Ленинградец» сыграл против «Волгаря» (1:1) в матче 18-го тура второй лиги.

Оба тренера были госпитализировали. Сейчас их уже отпустили из больницы. 19 ноября Евсеев и Шмарко вместе с командой поедут из Астрахани в Санкт-Петербург.