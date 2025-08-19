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ФНЛ-2

19 августа 2025, 22:20

Скончался врач «Алании» Алан Калоев

Руслан Минаев

Умер врач «Алании» Алан Калоев, сообщает пресс-служба владикавказского клуба. Специалиста не стало во вторник, 19 августа.

«Для нас Алан Ахтемирович был не просто врачом. Он был опорой, советчиком и старшим товарищем для каждого в коллективе на протяжении более чем 10 лет. «Профессор», как называли его коллеги и футболисты, обладал даром — не только лечить травмы, но и вселять уверенность и спокойствие», — говорится в заявлении клуба.

В сезоне-2025/26 «Алания» выступит в группе «Золото» второй лиги.

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ФК Алания (Владикавказ)
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