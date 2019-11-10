СКА из Ростова-на-Дону уступил «Волгарю»

СКА из Ростова-на-Дону проиграл «Волгарю» (1:3) в матче 17-го тура группы Юг Олимп-ПФЛ. Встреча прошла в Ростове на стадине «СКА СКВО».

Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»

17-й тур

СКА (Ростов-на-Дону) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:3 (1:0)

Голы: Ахриев, 29 (1:0). Мязин, 47 (1:1). Мязин, 58 (1:2). Павлишин, 87 (1:3).

Удаления: Козлов (Волгарь), 89. Федотов (СКА), 90+2.

Судья: Ермаков (Краснодар).

14 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «СКА СКВО».

«Спартак» (Нальчик) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:2 (0:1)

Голы: Матюшенко, 2 (0:1). Гаранжа, 48 — с пенальти (0:2).

Судья: Смирнов (Волоколамск).

10 ноября. Нальчик. Стадион «Спартак».

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 2:0 (2:0)

Голы: Магомедов, 34 (1:0). Саадуев, 45 (2:0).

Судья: Шамара (Ростов-на-Дону).

10 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо».

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 2:1 (0:0)

Голы: Седых, 46 (1:0). Касьянов, 60 (2:0). Нестеров, 76 (2:1).

Судья: Матвеев (Троицк).

10 ноября. Новокубанск. Стадион «Биолог».

«Урожай» (Краснодар) — «Махачкала» — 5:2 (3:0)

Голы: Костанди, 17 (1:0). Мелекесцев, 29 (2:0). Мелекесцев, 45+1 (3:0). Темуков, 57 — с пенальти (3:1). Мелекесцев, 59 (4:1). Рыжков, 77 — с пенальти (5:1). Гитинов, 90+2 (5:2).

Удаление: Темуков (Махачкала), 87.

Судья: Смирнов (Кисловодск).

10 ноября. Краснодар. Стадион «Кубань».

«Дружба» (Майкоп) — «Динамо» (Ставрополь) — 4:3 (3:2)

Голы: Конов, 2 (1:0). Чернышов, 16 (1:1). Конов, 25 (2:1). Бабенко, 34 (3:1). Чернышов, 40 — с пенальти (3:2). Яцук, 71 (3:3). Ахмедханов, 84 — с пенальти (4:3).

Нереализованный пенальти: Курачинов (Динамо), 7 (мимо)

Судья: Зубов (Азов).

10 ноября. Майкоп. Стадион «Адыгейский республиканский стадион «Дружба».

«Спартак» (Владикавказ) — «Интер» (Черкесск) — 3:4 (2:0)

Голы: Гатикоев, 37 (1:0). Базаев, 45+1 (2:0). Бацуев, 58 (2:1). Бигулаев, 79 (3:1). Бацуев, 83 (3:2). Столбовой, 89 (3:3). Абдоков, 90+7 (3:4).

Удаление: Шотаев (Спартак Вл), 90+6.

Судья: Дорошенко (Краснодар).

10 ноября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

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