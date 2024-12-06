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Сегодня, 15:55

Широков покинет пост генерального директора «Сатурна»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков сообщил, что в ближайшее время покинет клуб.

— Вы покидаете клуб?

— С большой, максимальной, долей вероятности.

— Какие планы?

— Открыт для предложений, — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Широкова назначили генеральным директором «Сатурна» в марте прошлого года. Во второй половине 2023 года 43-летний специалист также был исполняющим обязанности главного тренера подмосковной команды.

В сезоне-2024 «Сатурн» занял третье место во второй группе дивизиона Б второй лиги.

Источник: «РБ Спорт»
Роман Широков
Футбол
ФК Сатурн
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