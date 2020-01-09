Шамиль Асильдаров стал вице-президентом «Анжи»

Новым вице-президентом «Анжи» стал Шамиль Асильдаров, сообщает официальный сайт клуба. На эту должность его назначил президент Осман Кадиев.

Асильдаров был игроком «Анжи» в сезонах-2008, 2014/15 и 2016/17. В качестве вице-президента он будет курировать вопросы, связанные с организационной деятельностью клуба и решением внутрикомандных вопросов.

36-летний экс-футболист провел 60 матчей за «Анжи» и забил 15 мячей.