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Сегодня, 18:21

Сергей Рыжикова в скором времени продлит контракт с тамбовским «Спартаком»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Сергея Рыжикова, рассказал, что в скором времени тренер продлит контракт с тамбовским «Спартаком».

— Договорились продлить контракт со «Спартаком» Тамбов на полтора года, осталось подпись поставить, — рассказал Сафонов. — Также Рыжиков пойдет на учебу на категорию Pro. На эту лицензию можно подать заявку, только если ты работаешь с командой, это обязательное условие.

— Какие в целом впечатления от Тамбова?

— Его устраивает. Растет вместе с командой, будет прибавлять. Когда он пришел в «Спартак», у них было девять очков, но в итоге не хватило совсем немного, чтобы в шестерку попасть. Нормально. Плюс он вывез родителей из Шебекино, снимает им квартиру в Тамбове, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-ry-zhikova-dogovorilis-o-prodlenii-kontrakta-s-tambovskim-spartakom-na-1-5-goda/

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21%

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Сергей Рыжиков
ФК Спартак (Тамбов)
Алексей Сафонов
0
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