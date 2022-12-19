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Сегодня, 18:51

Семшов: «Футбольный клуб «Чайка» — это глобальный, ответственный проект»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что он стал главным тренером «Чайки» из второй лиги.

«Хочу поблагодарить руководство клуба, которое оказало доверие и остановилось на моей кандидатуре. В конце ноября поступило предложение, я не раздумывал, сразу дал согласие. Быстро решили по всем контрактным делам. Футбольный клуб «Чайка» — это глобальный, ответственный проект.

План на ближайшее время — познакомиться с командой и провести тренировочные сборы. Для любого тренера главное — это результат, который будет показывать команда. Смотрел матчи «Чайки», есть хорошие футболисты, команда достаточно известная. Зона непростая, некоторые клубы тоже хорошо укомплектованы и ставят перед собой высокие задачи. Конкуренция всегда есть и будет, и только в этом случае можно вырасти хорошими футболистами.

Болельщикам хочу сказать, чтобы верили, надеялись, любили и поддерживали команду. Мы приложим максимум усилий, чтобы вы были всегда в хорошем настроении!» - приводит слова Семшова сайт клуба.

Соглашение с 44-летним специалистом заключено по схеме «1+1».

Источник: https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Agor-Sem%D1%88ov-glavnyj-trener-FK-Chajka-5491
Игорь Семшов
ФК Чайка (Песчанокопское)
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