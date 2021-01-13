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Савин — о приглашении Семина в ФК «Красава»: «Палыч заряжен. У него огонь внутри»

17:47
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Блогер Евгений Савин прокомментировал «СЭ» приглашение Юрия Семина в качестве консультанта ФК «Красава».

— Естественно, у нас будет молодой тренерский штаб, молодой спортивный директор. Возможно, удастся привлечь кого-то из бывших футболистов. И родилась идея позвать кого-то из мэтров в качестве консультантов. Я предложил Юрию Палычу. Он согласился. Был приятно удивлен, что с его статусом, титулами и весом в российском футболе, он хочет помогать молодым запускать свою карьеру.

— Как будет строиться работа Семина?

— Он будет приезжать на все просмотровые матчи, сборы, частично, по своему желанию, участвовать в тренировочном процессе. Обязательно будет приезжать на все официальные матчи. Юрий Палыч — конкретный консультант клуба, но он не будет участвовать в ежедневной рутине. Он будет все время направлять, подсказывать всем, в том числе и мне как президенту клуба.

Палыч заряжен. Он готов поделиться своим опытом с молодыми. Видно, что у него огонь внутри. Это офигенно круто.

(Константин Колмаков)

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