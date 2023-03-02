Савченко: «Реформа Второй лиги назрела давно»

Директор «Чертаново» Илья Савченко прокомментировал планирующиеся реформы во Второй лиге ФНЛ.

«На мой взгляд, реформа Второй лиги назрела давно. Что сейчас из себя представляет этот чемпионат? Это огромное количество команд абсолютно разного уровня и разной мотивации. Есть такие клубы, как «Текстильщик» и «Ленинградец», которые уже готовы переходить в Первую лигу, но при этом с нами в одной группе играют некоторые команды уровня КФК.

Сейчас чемпионат становится конкурентным по сути только со второго круга, когда объединяются лучшие шестерки. Если из каждой группы выделить лидеров, получится промежуточная лига, которая станет сбалансированной и будет инфраструктурно находиться выше, чем остальные клубы Второй лиги, ближе к командам Первой лиги. Практика последних лет показывает достаточно нехорошую статистику: команды Второй лиги, уходя на повышение, все время борются там за выживание. Это говорит о том, что разница между лигами очень большая. Промежуточная лига эту разницу сгладит.

Объясню, почему есть критики этой системы. Многие клубы переживают, что, если их чемпионат будет называться третьей или четвертой лигой, то к ним не пойдут инвесторы. Мое мнение, что мы должны идти в сторону чемпионатов Германии и Англии, где есть по семь лиг разного уровня. Тогда будет понятно, где и какие команды играют, ротации между лигами будут проходить быстрее.

Сейчас получается, во Второй лиге есть восемь команд, которые борются за четыре путевки. Это убивает интригу и спортивную составляющую. Поэтому «Чертаново» поддерживает реформу. Во-первых, возрастет привлекательность такого чемпионата. Во-вторых, появится больше равных по силам команд. В-третьих, победитель этого чемпионата уже будет более адаптирован к Первой лиге. Бюджеты команд этой промежуточной лиги будут приближаться к цифрам клубов Первой лиги. Переход будет происходить проще, потому что в этом чемпионате команды уже будут знакомы как минимум с дальними перелетами», — цитирует «РБ Спорт» Савченко.