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Сегодня, 17:32

Самсонов заявил, что у петербургского «Динамо» не должно быть проблем с получением аттестата ФНЛ

Алина Савинова
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Президент петербургского «Динамо» Константин Самсонов рассказал о процессе получения клубом аттестата ФНЛ для участия в следующем сезоне в дивизионе «Б» второй лиги.

«Мы подали на лицензирование. Сегодня до конца дня будет понятно, так как сегодня крайний день работы комиссии. Ждем результат. Видимо, очередь дошла до нас так поздно из-за того, что много клубов проходит аттестацию», — приводит «Спорт День за Днем» слова Самсонова.

Также он отметил, что у клуба не должно быть проблем с получением аттестата.

«Не должно быть. Мы все подтвердили, показали, обосновали. Сейчас мяч на стороне отдела по лицензированию. Сейчас усложнилась сама процедура — обновилась экспертная комиссия. И они все под микроскопом проверяют», — добавил Самсонов.

«Динамо» является 29-кратным чемпионом Санкт-Петербурга. Клуб 4 раза занимал пятое место в чемпионате СССР. На данный момент команду возглавляет Дмитрий Белоруков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-dinamo-sankt-peterburg-samsonov-u-nas-ne-dolzhno-byt-problem-s-polucheniem-attestata-fnl
Футбол
ФК Динамо (Санкт-Петербург)
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