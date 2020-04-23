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Самохвалов похоронен на Востряковском кладбище

17:57
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Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов был похоронен на Востряковском кладбище Москвы, сообщает РИА Новости.

Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.

— Сегодня Кешу похоронили на Востряковском кладбище, — сказала собеседница РИА Новости. — Попрощаться с ним приезжали ребята из «Казанки», «Локомотива», Денис Бояринцев, который тренировал его в «Текстильщике».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200423/1570479006.html

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