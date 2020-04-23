Самохвалов похоронен на Востряковском кладбище

Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов был похоронен на Востряковском кладбище Москвы, сообщает РИА Новости.

Самохвалов скончался 20 апреля. 22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки.

— Сегодня Кешу похоронили на Востряковском кладбище, — сказала собеседница РИА Новости. — Попрощаться с ним приезжали ребята из «Казанки», «Локомотива», Денис Бояринцев, который тренировал его в «Текстильщике».