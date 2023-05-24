Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 21:52

Салихова — об освобождении Ларина: «Хорошая новость! Он сделает много полезного для российского футбола»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на освобождение судом из-под стражи бывшего президента «Чертаново» Николая Ларина.

«Это очень хорошая новость! Ларин сделает много полезного для российского футбола», — приводит Sport24 слова Салиховой.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-24-zarema-ob-osvobozhdenii-larina-eto-ochen-khoroshaya-novost-on-sdelayet-mnogo-poleznogo-dlya-rossiyskogo-futbola
Футбол
ФК Чертаново
Зарема Салихова
Николай Ларин
0
Читайте также
Луневу лучше было не ехать в Германию. Пять советов будущим легионерам из России
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Умерла певица Тина Тернер
Въехавший в ворота рядом с Белым домом водитель обвиняется в покушении на Байдена
Минобороны показало видео отражения украинской атаки на корабль «Иван Хурс»
Россия обогнала Великобританию по обеспеченности людей магазинами
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тукманов считает, что Ларин может работать в клубах РПЛ
Новости
RSS RSS
Все новости