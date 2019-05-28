"Сахалин" выиграл первенство ПФЛ в зоне "Восток", однако в ФНЛ осталась "Балтика"

"Сахалин" с разгромным счетом победил "Сибирь-2" в матче 24-го тура Олимп-ПФЛ (5:2). Команда из Южно-Сахалинска заняла первое место в группе "Восток", однако не сыграет в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне из-за того, что не стала подавать документы для лицензирования в этом турнире. Таким образом, место в первом дивизионе сохранила "Балтика".

В других матчах "Чита" проиграла "Иртышу" (1:2), а иркутский "Зенит" и барнаульское "Динамо" сыграли вничью (1:1).

Олимп - ПФЛ

Группа "Восток"

24-й тур

"Чита" - "Иртыш" (Омск) - 1:2 (1:0)

Голы: Марков, 41 (1:0). Гулиев, 47 (1:1). Разборов, 80 (1:2).

Судья: Цыганок (Владивосток).

28 мая. Чита. Стадион "Локомотив".

"Зенит" (Иркутск) - "Динамо" (Барнаул) - 1:1 (1:1)

Голы: Чернышев, 9 (1:0). Нестеренко, 19 - с пенальти (1:1).

Судья: Фисенко (Владивосток).

28 мая. Иркутск. Стадион "Зенит".

"Сибирь-2" (Новосибирск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 2:5 (1:1)

Голы: Есиков, 7 (0:1). Колосов, 45+1 (1:1). Гаглоев, 51 - с пенальти (1:2). Филипенков, 66 (2:2). Есиков, 77 (2:3). Есиков, 84 (2:4). Гаглоев, 90+4 (2:5).

Удаление: Герасимов (Сибирь-2), 50.

Судья: Сединкин (Омск).

28 мая. Новосибирск. Стадион "Спартак".

Все об Олимп-ПФЛ - здесь