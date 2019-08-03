"Сахалин" победил иркутский "Зенит", "Чита" переиграла "Новосибирск"

Состоялись два матча первенства России Олимп – ПФЛ в зоне "Восток". "Зенит" из Иркутска дома уступил "Сахалину" (0:1), а "Чита" на своем поле была сильнее "Новосибирска" (4:2).

Олимп – ПФЛ. Группа "Восток"

1-й тур

"Зенит" (Иркутск) – "Сахалин" (Южно-Сахалинск) – 0:1 (0:1)

Гол: Фатихов, 45.

Судья: Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре).

3 августа. Иркутск. Стадион "Зенит".

"Чита" – "Новосибирск" – 4:2 (3:1)

Голы: Уан, 14 (1:0). Марков, 30 (2:0). Коротков, 33 (3:0). Беляев, 45+1 – с пенальти (3:1). Большунов, 48 (3:2). Каменев, 86 (4:2).

Судья: Фисенко (Владивосток).

3 августа. Чита. Стадион "Локомотив".