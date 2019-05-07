"Сахалин" не подал заявку на лицензирование РФС, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина. Клуб лидирует в таблице группы "Восток" в Олимп-ПФЛ. В случае победы по итогам сезона он не сможет подняться в Олимп-ФНЛ.

- Из ПФЛ заявку подали восемь клубов - "Казанка", "Текстильщик", "Урожай", "Чайка", "Сокол", "Торпедо", "Нефтехимик", "Иртыш", - сказал Летин.

"Сахалин" в прошлом сезоне выиграл группу "Восток", но отказался от повышения в классе. В 2017 году в ФНЛ от "Востока" отказалась выходить "Чита", в 2016-м - "Смена". Последним в ФНЛ с "Востока" вышел "Байкал" в 2015 году, но уже в следующем сезоне он вылетел обратно.

В случае победы по итогам сезона "Иртыша", он сможет подняться в Олимп-ФНЛ, если подаст заявку на участие. Омичи отстают от сахалинской команды на 1 очко.