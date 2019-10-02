С «Тюмени» сняли 6 очков уже в третий раз за полгода. Клуб не может рассчитаться с тремя игроками

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет уже в третий раз принял решение снять с «Тюмени» 6 очков из-за того, что клуб не выполняет требования Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Тюмень» должна выплатить по 997 тысяч 500 рублей троим футболистам: Марату Шайморданову, Сергею Шумейко и Никите Фурсину. Клуб уже наказывали снятием очков в марте и августе 2019 года.

— В КДК вновь поступило заявление от футболистов Шайморданова, Шумейко и Фурсина о том, что «Тюмень» не исполняет решения Спортивного арбитражного суда. Мы уже не раз наказывали клуб снятием 6 очков, «Тюмень» до сих пор не исполнила решение CAS. В связи с этим, комитет вновь решил снять очки с клуба, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)