С «Анжи» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Палата РФС по разрешению споров рассмотрела иски полузащитника Павла Карасева и голкипера Георгия Лории к махачкалинскому «Анжи», сообщает официальный сайт РФС.

- Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Карасева П.С. в отношении ООО «ФК «Анжи» о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объеме. Обязать «Анжи» выплатить футболисту Карасеву задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы.

Удовлетворить ходатайство футболиста-профессионала Лории Гиорги о приостановлении производства по четвертому заявлению о применении санкций в отношении ООО «ФК «Анжи» в связи с неисполнением решения Палаты от 9 октября 2018 года. Удовлетворить ходатайство футболиста о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с «Анжи». В связи с ходатайством футболиста по делу временно снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с «Анжи», наложенный в качестве обеспечительной меры, на срок до 30 апреля 2021 года включительно, — говорится в пресс-релизе.