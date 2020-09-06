«Рязань» потеряла первые очки в сезоне и продлила серию без поражений
19:39
«Рязань» сыграла вничью с «Салютом» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 0:0. Рязанцы с 13 очками после 5 матчей лидируют в таблице.
«Рязань» потеряла первые очки в сезоне и продлила серию без поражений
«Рязань» сыграла вничью с «Салютом» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 0:0. Рязанцы с 13 очками после 5 матчей лидируют в таблице.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 3 («Центр»)
5-й тур
«Авангард» (Курск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 0:0
«Квант» (Обнинск) — «Факел-М» (Воронеж) — 1:0
«Рязань» — «Салют» (Белгород) — 0:0
«Металлург» (Липецк) — «Сатурн» (Раменское) — 2:2
«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Знамя» (Ногинск) — 3:1
«Красный» (Смоленск) — «Строгино» (Москва) — 0:1