«Рязань» победила брянское «Динамо» в матче ПФЛ
В матче 7-го тура чемпионате России Олимп-ПФЛ в группе «Центр» «Рязань» на своем поле победила брянское «Динамо» (3:1). Гости потерпели второе поражение в сезоне, но с 15 очками сохраняют первое место в турнирной таблице.
Отметим, что рязанцы с 23-й минуты играли в меньшиснтве, потеряв из-за удаления игрока при счете 1:0, но все равно смогли забить два гола в ворота «Динамо».
Олимп — ПФЛ. Группа «Центр»
7-й тур
«Ротор-2» (Волгоград) — «Сатурн» (Раменское) — 0:2 (0:0)
Голы: Альшанский, 60 (0:1). Альшанский, 84 (0:2).
Судья: Зубов (Азов).
30 августа. Волгоград. Стадион «Нефтяник».
«Квант» (Обнинск) — «Сокол» (Саратов) — 0:6 (0:2)
Голы: Краснов, 15 (0:1). Гвинейский, 45 (0:2). Галыш, 54 (0:3). Анисимов, 57 (0:4). Галыш, 72 (0:5). Анисимов, 80 (0:6).
Судья: Смирнов (Волоколамск).
30 августа. Обнинск. Стадион «Труд».
«Строгино» (Москва) — «Зоркий» (Красногорск) — 1:2 (1:1)
Голы: Кашаев, 19 (0:1). Костюков, 23 (1:1). Кашаев, 90+3 (1:2).
Судья: Буховец (Димитровград).
30 августа. Москва. Стадион «Янтарь».
«Химик» (Новомосковск) — «Арарат» (Москва) — 2:1 (1:0)
Голы: Аджоев, 17 (1:0). Бор, 67 (1:1). Изотов, 90+3 (2:1).
Судья: Костевич (Рыльск).
30 августа. Новомосковск. Стадион «Химик».
«Металлург» (Липецк) — «Калуга» — 0:1 (0:1)
Гол: Дубровин, 29.
Удаление: Харин (Металлург Лп), 64.
Судья: Матюнин (Москва).
30 августа. Липецк. Стадион «Металлург».
«Рязань» — «Динамо» (Брянск) — 3:1 (1:0)
Голы: Фасхутдинов, 13 (1:0). Никитин, 55 (2:0). Малахов, 81 (3:0). Сапаев, 90+4 (3:1).
Удаление: Луппа (Динамо Бр), 23.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
30 августа. Рязань. Стадион «Олимпиец (Спартак)».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/center/