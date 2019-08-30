«Рязань» победила брянское «Динамо» в матче ПФЛ

В матче 7-го тура чемпионате России Олимп-ПФЛ в группе «Центр» «Рязань» на своем поле победила брянское «Динамо» (3:1). Гости потерпели второе поражение в сезоне, но с 15 очками сохраняют первое место в турнирной таблице.

Отметим, что рязанцы с 23-й минуты играли в меньшиснтве, потеряв из-за удаления игрока при счете 1:0, но все равно смогли забить два гола в ворота «Динамо».

Олимп — ПФЛ. Группа «Центр»

7-й тур

«Ротор-2» (Волгоград) — «Сатурн» (Раменское) — 0:2 (0:0)

Голы: Альшанский, 60 (0:1). Альшанский, 84 (0:2).

Судья: Зубов (Азов).

30 августа. Волгоград. Стадион «Нефтяник».

«Квант» (Обнинск) — «Сокол» (Саратов) — 0:6 (0:2)

Голы: Краснов, 15 (0:1). Гвинейский, 45 (0:2). Галыш, 54 (0:3). Анисимов, 57 (0:4). Галыш, 72 (0:5). Анисимов, 80 (0:6).

Судья: Смирнов (Волоколамск).

30 августа. Обнинск. Стадион «Труд».

«Строгино» (Москва) — «Зоркий» (Красногорск) — 1:2 (1:1)

Голы: Кашаев, 19 (0:1). Костюков, 23 (1:1). Кашаев, 90+3 (1:2).

Судья: Буховец (Димитровград).

30 августа. Москва. Стадион «Янтарь».

«Химик» (Новомосковск) — «Арарат» (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Аджоев, 17 (1:0). Бор, 67 (1:1). Изотов, 90+3 (2:1).

Судья: Костевич (Рыльск).

30 августа. Новомосковск. Стадион «Химик».

«Металлург» (Липецк) — «Калуга» — 0:1 (0:1)

Гол: Дубровин, 29.

Удаление: Харин (Металлург Лп), 64.

Судья: Матюнин (Москва).

30 августа. Липецк. Стадион «Металлург».

«Рязань» — «Динамо» (Брянск) — 3:1 (1:0)

Голы: Фасхутдинов, 13 (1:0). Никитин, 55 (2:0). Малахов, 81 (3:0). Сапаев, 90+4 (3:1).

Удаление: Луппа (Динамо Бр), 23.

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

30 августа. Рязань. Стадион «Олимпиец (Спартак)».